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市场报道 | 2011年 11月 22日 星期二 10:14 BJT

〔中国央行〕中港续签货币互换协议并扩大互换规模--新闻稿

路透北京11月22日电---中国央行周二宣布,与香港金融管理局续签货币互换协议,互换规模扩大至4,000亿元人民币/4,900亿港币,有效期三年,经双方同意可以展期.

"双方认为,货币互换协议的续签将有利于维护两地和区域金融稳定,便利两地贸易和投资,支持香港人民币离岸市场发展."刊登在央行网站的新闻稿称.

双方此前货币互换规模为2,000亿元人民币/2,270亿港币.

新闻稿并称,2009年1月20日签署的原货币互换协议自续签之日起失效.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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