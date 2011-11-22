〔中国央行〕中港续签货币互换协议并扩大互换规模--新闻稿

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京11月22日电---中国央行周二宣布,与香港金融管理局续签货币互换协议,互换规模扩大至4,000亿元人民币/4,900亿港币,有效期三年,经双方同意可以展期.
"双方认为,货币互换协议的续签将有利于维护两地和区域金融稳定,便利两地贸易和投资,支持香港人民币离岸市场发展."刊登在央行网站的新闻稿称.
双方此前货币互换规模为2,000亿元人民币/2,270亿港币.
新闻稿并称,2009年1月20日签署的原货币互换协议自续签之日起失效.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选