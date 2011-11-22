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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 10:12 BJT

〔表格〕11月18日止当周外资买超菲律宾股票--野村

路透11月22日电---以下是11月18日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 12周 年内迄今 2010年

日本外亚洲市场 (1,186) 2,091 (3,360) (12,414) 63,533

印度 (80) 794 (261) 1,182 28,840

印尼 (156) 289 174 805 2,305

日本 (327) 213 (14,359) 28,631 37,313

韩国 (551) (35) (860) (5,441) 19,099

菲律宾 51 144 18 532 1,213

台湾 (384) 608 (1,854) (9,188) 9,402

泰国 (66) 292 (577) (303) 2,674

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 侯向明;审校 徐文焰

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