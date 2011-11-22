《太阳能产业分析》宽松信贷好事变坏事,如今反而让中国企业不堪重负

* 宽松信贷进一步导致生产扩大,价格下跌

* 地方政府敦促银行继续提供贷款

* 中国主要太阳能企业贷款翻倍至150亿美元--里昂证券

* 债务上升将影响太阳能企业的财务状况--分析师

* 银行担忧这些企业的财务状况

记者 Leonora Walet/Kane Wu 编译 李春喜/孙茉莉/艾茂林

路透香港11月21日电---中国的太阳能企业可以从国有银行那里获得慷慨的贷款,这不仅引来西方同业的不满,也威胁到公司自身的财务状况,因这些企业正面临产品价格下跌以及欧洲市场需求暴跌的局面.欧洲他们最大的客户.

尽管需求疲弱,但大量资金流入中国的太阳能产业,推动了上半年的生产,同时也打压了产品价格并招来美国的反倾销调查.中国的地方政府在太阳能产业中持有股份.

在中国政府发展清洁能源政策的推动下,国有银行向太阳能产业提供低成本贷款.而曾经帮助成立这些太阳能企业的省级政府,也要求银行继续放贷,这可能会令本来已经处境艰难的行业雪上加霜.

今年以来,生产过剩和库存积压令太阳能光电板的价格下跌了约40%.分析师预计到明年初价格会进一步下滑10%.

"中国银行业对太阳能产业的信贷泡沫持续得越久,膨胀得越大,最终因行业整合而引发的基本面修正就越剧烈,也更难以预料,"瑞士信贷分析师Satya Kumar表示.

"行业需要更大幅度的产量下滑,而这只有在债务泡沫破裂时才会发生,"他表示,并警告称除非中国收紧信贷,否则该行业可能经历一段持续的价格低迷期.

根据里昂证券的数据,截止6月30日,中国最大的13家太阳能上市企业总贷款较去年同期翻倍,达到150亿美元左右.其中绝大多数的债务借自中资银行,将在一年内到期.

**债务难以为继**

中国对国内企业的支持激怒了美国太阳能行业,他们称中国企业得到大量津贴和其他补贴,因而可以同美国产品压价.