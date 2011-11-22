《外汇动态》美元兑日圆短暂上扬,受日本财务大臣安住淳的评论影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0201GMT--美元/日圆短暂上升,此前一些交易商把日本财务大臣安住淳的评论作为当局干预的暗示,尽管实际上他只是在陈述,日本央行大量购买外国债券的要求与政府立场不符.
美元/日圆JPY=从76.90附近上探77.35,因交易商对此消息的反应是,日本央行购买外国债券等同于进行干预,尽管美元/日圆随後即刻回吐涨幅,因安住淳评论的完整文本已经公布.
一些交易商也表示,此波涨势亦触发了日本市场人士的一些止损买单.
美元/日圆现报77.12.(完)
--编译 王翔琼;审校 戴素萍
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。