《外汇动态》美元兑日圆短暂上扬,受日本财务大臣安住淳的评论影响

0201GMT--美元/日圆短暂上升,此前一些交易商把日本财务大臣安住淳的评论作为当局干预的暗示,尽管实际上他只是在陈述,日本央行大量购买外国债券的要求与政府立场不符.

美元/日圆JPY=从76.90附近上探77.35,因交易商对此消息的反应是,日本央行购买外国债券等同于进行干预,尽管美元/日圆随後即刻回吐涨幅,因安住淳评论的完整文本已经公布.

一些交易商也表示,此波涨势亦触发了日本市场人士的一些止损买单.

美元/日圆现报77.12.(完)

--编译 王翔琼;审校 戴素萍

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