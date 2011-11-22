〔券商观点〕中国明年GDP增速预计达8.6%,CPI增幅3.2%-申万

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月22日电---中国申银万国证券周二发布研究报告称,对于2012年中国经济增长并不悲观,虽然增长回落但风险不大.预计明年国内生产总值(GDP)增幅达8.6%,呈前後高态势,增长低点在二季度前後.
对于2012年的通胀形势,报告指出,输入性、周期性通胀压力减弱有助于通胀回落,但要素价格改革可能使得通胀难以有大幅度回落.
"CPI(居民消费价格指数)到明年4月份前後可能回到4%."报告称,"预计全年CPI上涨3.2%,呈现前高後低的格局."
中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小,7月CPI涨幅则创37个月峰值的6.5%.
而对于明年的货币政策走向,申万认为,明年下调利率的可能性很小,因下调前提为经济大幅回落.
报告并指出,在经济不出现大问题的情况下,人民币汇率还将维持小幅升值态势,预计到2012年底,人民币兑美元汇率升至6.
中国人民币兑美元CNY=CFXS中间价CNY=PBOC周二报6.3555元.
中国央行货币政策委员夏斌表示,对明年美国与欧洲经济展望保守,中国外需表现料将不佳,不排除出现贸易逆差的可能.为保持经济稳健增长,应该采取更为积极的财政政策以拉动内需.[ID:nCT0422382](完)
--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。