〔券商观点〕中国明年GDP增速预计达8.6%,CPI增幅3.2%-申万

路透北京11月22日电---中国申银万国证券周二发布研究报告称,对于2012年中国经济增长并不悲观,虽然增长回落但风险不大.预计明年国内生产总值(GDP)增幅达8.6%,呈前後高态势,增长低点在二季度前後.

对于2012年的通胀形势,报告指出,输入性、周期性通胀压力减弱有助于通胀回落,但要素价格改革可能使得通胀难以有大幅度回落.

"CPI(居民消费价格指数)到明年4月份前後可能回到4%."报告称,"预计全年CPI上涨3.2%,呈现前高後低的格局."

中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小,7月CPI涨幅则创37个月峰值的6.5%.

而对于明年的货币政策走向,申万认为,明年下调利率的可能性很小,因下调前提为经济大幅回落.

报告并指出,在经济不出现大问题的情况下,人民币汇率还将维持小幅升值态势,预计到2012年底,人民币兑美元汇率升至6.

中国人民币兑美元CNY=CFXS中间价CNY=PBOC周二报6.3555元.

中国央行货币政策委员夏斌表示,对明年美国与欧洲经济展望保守,中国外需表现料将不佳,不排除出现贸易逆差的可能.为保持经济稳健增长,应该采取更为积极的财政政策以拉动内需.[ID:nCT0422382](完)