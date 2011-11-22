〔亚洲经济〕世界银行认为中国面临来自欧洲的风险,但可望实现软着陆(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京11月22日电---世界银行周二称,欧洲主权债危机和中国地方债忧虑对中国经济构成的风险不断升温,但透过放松货币政策,中国经济可望实现软着陆.
世界银行在东亚和太平洋地区经济的半年度最新报告中,小幅上调中国2011年经济增长率预估,但预计增长自明年起放缓,因海外经济减速,且中国政府设法降低经济对投资和制造业的依赖.
世行亦下调除中国外东亚经济的增长预估,因面向发达国家的出口需求疲弱,并且泰国的制造业基地遭到洪灾打击.
世行在谈到中国时称,"主要预估是经济增长逐步减速,风险偏于下档."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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