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市场报道 | 2011年 11月 22日 星期二 10:36 BJT

〔亚洲经济〕世界银行认为中国面临来自欧洲的风险,但可望实现软着陆(更新版)

路透东京11月22日电---世界银行周二称,欧洲主权债危机和中国地方债忧虑对中国经济构成的风险不断升温,但透过放松货币政策,中国经济可望实现软着陆.

世界银行在东亚和太平洋地区经济的半年度最新报告中,小幅上调中国2011年经济增长率预估,但预计增长自明年起放缓,因海外经济减速,且中国政府设法降低经济对投资和制造业的依赖.

世行亦下调除中国外东亚经济的增长预估,因面向发达国家的出口需求疲弱,并且泰国的制造业基地遭到洪灾打击.

世行在谈到中国时称,"主要预估是经济增长逐步减速,风险偏于下档."

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