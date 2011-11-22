〔中国汇市〕人民币兑美元下滑,欧美债务危机升级促美元强势上扬

* 人民币兑美元早盘下滑

* 盘间波动剧烈,一度攻破6.37关口

* 欧美债务危机升级,避险情绪支撑美元指数

* 10月外汇占款负增长继续打压人民币

路透上海11月22日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周二早盘下滑,盘间一度下破6.37关口,交投清淡.欧洲和美国的主权债务风暴升级,激发投资者的避险情绪,美元指数获强力支撑,中间价亦低开.

北京时间12:07,人民币兑美元即期报6.3648元,较上日收盘6.3600元下行.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3555元,上日中间价为6.3522元.美元指数.DXY升至78.40.

北京一银行交易员指出,10月外汇占款负增长的消息继续打压人民币表现,加之美元指数强势上扬,市场情绪比较恐慌,早盘人民币表现疲弱.不过,随後汇价向上修正,盘间波动剧烈.

"市场缺乏一个锚,恐慌情绪就容易蔓延.出一个什麽消息的话会被放大,导致市场波幅会增加,"他称.

他并认为,外汇占款是否就此出现拐点尚难判断,至少需要持续一个季度的观察才能证实.

东京汇市美元兑一篮子货币周二守在六周高位附近,此前欧洲和美国的主权债务风暴升级,引发全球风险胃纳急剧回落.美元指数.DXY在海外市场一度升至78.516,创六周高点.[FRX/CN]

欧债危机的"蝴蝶效应"终引发热钱回流欧美,令中国10月外汇占款惊现近四年来首次下降.分析人士预计,在外围环境短期难以改善,人民币升值预期减弱背景下,外汇占款减少料成趋势性态势.[ID:nCN1231988]

央行货币政策委员夏斌表示,对明年美国与欧洲经济展望保守,中国外需表现料将不佳,不排除出现贸易逆差的可能.[ID:nCT0422382]

对此,上述交易员表示,今年以来人民币迫于西方国家的政治压力,升值幅度已突破4%.目前的国内经济形势并不能支持未来大幅、快速升值.

北京时间12:12,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3600/50,上日尾盘为6.3630元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3790/60元,上日尾盘报6.3850元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)