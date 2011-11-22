〔全球金融〕沙特财长相信该国能够应对欧债危机带来的新挑战

路透利雅德11月21日电---沙特(沙乌地)阿拉伯财长Ibrahim Alassaf周一表示,他相信石油输出国组织(OPEC)成员国有措施应对欧债危机如若恶化带来的新挑战,并将继续实行投资计划.

"沙特一直都能更好地抵御外部危机带来的困难,如果情况变得更糟,我相信我们有方法应对新的挑战."Alassaf在利雅德举行的一个能源会议上说.

"尽管全球经济面临正在逼近的挑战,但我相信沙特短期和中期成长前景依然强劲."他说.

Alassaf还表示,欧元区主权债务危机"有很多溢出效应,仍是全球成长面临的主要挑战",他并称欧洲应该自救,呼应了该国央行总裁Muhammad al-Jasser上个月的言论.

"时间对欧洲来说是关键,因全球开始重新浮现流动性收紧状况,这引发额外的波动性,"Alassaf说,"我认为欧洲人必须自己处理危机并令市场安心."(完)