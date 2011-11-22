〔日本股市〕日经指数早盘缩减跌幅,盘中跌至八个月日低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月22日电---日本股市日经指数周二早盘收复失地,盘中一度跌至八个月日内低点,因投资者抛售风险资产,受累于美国和欧债问题缺乏进展,但暂时守住3月触及的两年半低点.
由于周三日本假期,今日早盘成交淡静,投资者不愿过于压低股价.
日经指数.N225持平报8,347.54点,稍早一度低见8,261.01点,跌破10月5日低位8,343.01点的支撑位.
东证股价指数.TOPX升0.2%至718.35点,稍早跌至两年半新低709.86点.该指数曾于10月5日跌破3月低位.(完)
--编译 肖群英;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。