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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 10:46 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘缩减跌幅,盘中跌至八个月日低

路透东京11月22日电---日本股市日经指数周二早盘收复失地,盘中一度跌至八个月日内低点,因投资者抛售风险资产,受累于美国和欧债问题缺乏进展,但暂时守住3月触及的两年半低点.

由于周三日本假期,今日早盘成交淡静,投资者不愿过于压低股价.

日经指数.N225持平报8,347.54点,稍早一度低见8,261.01点,跌破10月5日低位8,343.01点的支撑位.

东证股价指数.TOPX升0.2%至718.35点,稍早跌至两年半新低709.86点.该指数曾于10月5日跌破3月低位.(完)

--编译 肖群英;审校 蔡美珍

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