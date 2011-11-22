〔中国货币市场〕短期流动性预期仍紧回购利率续上行,公开市场力度中性

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月22日电---中国银行间市场周二早盘回购利率延续涨势,七天期涨幅有所缩减但14天品种加速上行.如果没有利好因素出现,预计月底前市场流动性偏紧局面难有明显缓解.
另外,和上周同期相比,今日央行公开市场操作力度属中性,对资金面总体影响不大.
上海一银行交易员认为,"目前还看不到(资金面)会好,月底前应该一直会这样吧."
央行公开市场今日从市场共回收了300亿元人民币的流动性.其中150亿元一年期央票,收益率持平于3.4875%;同时央行还进行了150亿元正回购操作,期限28天.央行上周二发行了520亿元的一年期央票,当日未进行正回购操作.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.8405 3.6262 +21.43
七天CN7DRP=CFXS 4.4016 4.2217 +17.99
14天CN14DRP=CFXS 4.8275 4.2522 +57.53
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.8390 3.6088 +23.02
七天CHICNY7D=CFXS 4.1844 4.2092 -2.48
====================================================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。