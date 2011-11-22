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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 10:48 BJT

〔中国货币市场〕短期流动性预期仍紧回购利率续上行,公开市场力度中性

路透上海11月22日电---中国银行间市场周二早盘回购利率延续涨势,七天期涨幅有所缩减但14天品种加速上行.如果没有利好因素出现,预计月底前市场流动性偏紧局面难有明显缓解.

另外,和上周同期相比,今日央行公开市场操作力度属中性,对资金面总体影响不大.

上海一银行交易员认为,"目前还看不到(资金面)会好,月底前应该一直会这样吧."

央行公开市场今日从市场共回收了300亿元人民币的流动性.其中150亿元一年期央票,收益率持平于3.4875%;同时央行还进行了150亿元正回购操作,期限28天.央行上周二发行了520亿元的一年期央票,当日未进行正回购操作.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.8405 3.6262 +21.43

七天CN7DRP=CFXS 4.4016 4.2217 +17.99

14天CN14DRP=CFXS 4.8275 4.2522 +57.53

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.8390 3.6088 +23.02

七天CHICNY7D=CFXS 4.1844 4.2092 -2.48

====================================================================(完)

--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯

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