〔中国货币市场〕短期流动性预期仍紧回购利率续上行,公开市场力度中性

上海一银行交易员认为,"目前还看不到(资金面)会好,月底前应该一直会这样吧."

央行公开市场今日从市场共回收了300亿元人民币的流动性.其中150亿元一年期央票,收益率持平于3.4875%;同时央行还进行了150亿元正回购操作,期限28天.央行上周二发行了520亿元的一年期央票,当日未进行正回购操作.