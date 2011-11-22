西班牙Telefonica与中国联通签署协议互用网络

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马德里11月21日电---西班牙电信公司Telefonica(TEF.MC)宣布，已与中国联通(0762.HK)签署协议，将互用网络扩大覆盖范围。
该协议是两家公司2009年所签协定的进一步成果。这两家公司在全球总计拥有6.4亿用户。
Telefonica和中国联通相互持股，前者持有後者9.6%的股份，中国联通则持有对方1.37%的股份。（完）
--编译：侯雪苹;发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。