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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 12:59 BJT

西班牙Telefonica与中国联通签署协议互用网络

(本文由路透中文网编译提供)

路透马德里11月21日电---西班牙电信公司Telefonica(TEF.MC)宣布，已与中国联通(0762.HK)签署协议，将互用网络扩大覆盖范围。

该协议是两家公司2009年所签协定的进一步成果。这两家公司在全球总计拥有6.4亿用户。

Telefonica和中国联通相互持股，前者持有後者9.6%的股份，中国联通则持有对方1.37%的股份。（完）

--编译：侯雪苹;发稿：张家伟

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