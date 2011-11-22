〔中国公开市场〕一年央票收益率如期走稳,央行意在维稳短期政策难放松(更新版)

(新增央行公告内容和交易员评论)

* 一年央票中标收益率止跌企稳于3.4875%

* 央行维稳意图明显,短期不大可能推出宽松举措

* 央票收益率有望就此进入新一轮平稳期

路透上海11月22日电---中国央行公开市场一年期央票中标收益率如期走稳,终结此前连续两周下跌态势.分析人士认为,此举凸显央行维稳意图,短期内不存在降息等进一步宽松举措推出的可能,央票收益率并有望就此进入新一轮稳定期.

他们指出,因应市场流动性收紧所需,今日一年央票发行量亦大幅缩减,凸显央行维持市场稳定的意图,加上央票一二级市场利率相差无几,收益率走稳在意料之中,因此对市场的影响也较为中性.

"稳!央行希望稳!"华南一银行交易员称.

对此观点,北京一银行交易员亦表示认同.他并认为,近期央票中标收益率可能进入新的稳定平台,短期内没有走升或再降的理由.

央行公告显示,稍早公开市场招标发行的150亿元人民币一年期央票,中标收益率持平于上周的3.4875%;同时还进行了150亿元28天期正回购操作,利率亦持稳在2.80%.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期央票最新收益率为3.5035%.

华北一银行交易员则指出,央票收益率走稳,显示央行近期尚无意推出降息等进一步宽松的政策,毕竟"通胀虽然控制住,但还是高位啊".

中国通胀自高位逐步回落,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小,7月CPI涨幅曾创37个月峰值的6.5%.

央行上周二发行的520亿元一年期央票,发行价96.63元,对应收益率3.4875%,较前周下行8.58个基点(bp).但分析人士指出,因一二级市场存在利差空间,机构需求强劲推动该期限央票发行利率再下一城,并非传递央行降息的信号;央行当日未进行正回购操作.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

央行公开市场上周小幅净回笼20亿元,此前两周累计净投放1,630亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 150

(周四) 待定

正回购 (周二) 150

(周四) 待定

央票到期 50

正回购到期 480

====================================(完)