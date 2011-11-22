《独家新闻》KKR携手伊藤忠商事共同收购美国油气企业Samson

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约/多伦多11月21日电---消息人士周一透露,美国私募股权公司KKR(KKR.N)已让伊藤忠商事(8001.T)与其一起以逾70亿美元收购美国油气企业Samson Investment Co.
两位知情消息人士称,KKR几周来一直在进行收购Samson的独家谈判,收购目标不包括该公司的墨西哥湾资产,目前交易接近完成,预计最早在周二对外宣布结果.
由于收购价值超过70亿美元,该交易将成为今年全球最大的私募股权交易之一,规模仅次于黑石集团(百仕通)(BX.N)以94亿美元收购澳洲Centro Properties CNP.AX近600家购物中心的交易.
消息人士称,伊藤忠商事占收购权益的25%,KKR占60%
消息人士还称,由NGP Energy资本管理公司和Crestview Partners牵头的其他私募股权投资者将占交易权益的15%.
KKR拒绝对此置评.记者暂无法立即联系上Samson对此置评.伊藤忠,NGP和Crestview均未立即给出相关答覆.(完)
--编译 白云;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。