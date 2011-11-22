《独家新闻》KKR携手伊藤忠商事共同收购美国油气企业Samson

路透纽约/多伦多11月21日电---消息人士周一透露,美国私募股权公司KKR(KKR.N)已让伊藤忠商事(8001.T)与其一起以逾70亿美元收购美国油气企业Samson Investment Co.

两位知情消息人士称,KKR几周来一直在进行收购Samson的独家谈判,收购目标不包括该公司的墨西哥湾资产,目前交易接近完成,预计最早在周二对外宣布结果.

由于收购价值超过70亿美元,该交易将成为今年全球最大的私募股权交易之一,规模仅次于黑石集团(百仕通)(BX.N)以94亿美元收购澳洲Centro Properties CNP.AX近600家购物中心的交易.

消息人士称,伊藤忠商事占收购权益的25%,KKR占60%

消息人士还称,由NGP Energy资本管理公司和Crestview Partners牵头的其他私募股权投资者将占交易权益的15%.

KKR拒绝对此置评.记者暂无法立即联系上Samson对此置评.伊藤忠,NGP和Crestview均未立即给出相关答覆.(完)