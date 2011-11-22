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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 11:04 BJT

〔中国新债〕马钢股份周五将发行28亿元中期票据,期限三年

路透北京11月22日电---中国马鞍山钢铁股份有限公司(600808.SS)(0323.HK)周二公告称,

将于周五(25日)在银行间债市簿记建档发行28亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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马钢股份 38 28 3 11/25簿记建档 招商银行 AA+ 11/28 11/29

(600808.SS)(0323.HK) 浦发银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

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