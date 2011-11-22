〔韩国金融〕第三季短期外债与外汇储备的比率为逾五年来最低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月22日电---韩国央行周二公布的数据显示,韩国第三季短期外债与外汇储备的比率降至逾五年来的最低.
韩国央行在声明中表示,9月底短期外债降至1,385亿美元,因当地银行减少了海外短期借款.第二季修正後为1,539亿美元.
央行的数据显示,9月底短期外债与外汇储备的比率降至45.7%,创2006年6月触及42.6%以来的最低水准.第二季为50.5%.
2008-2009年危机期间,因担心韩国的巨额短期债务负担,大批外国投资者和放贷者撤出韩国.後来韩国吸取教训,实行了资本管控,以降低短期借款.
韩国9月底外债馀额减少49亿美元,降至3,943亿美元,相当于外汇储备的130%.第二季度修正後为3,992亿美元.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。