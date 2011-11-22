〔券商观点〕明年中国股市沪综指核心波动区间料在2,200-3,000--申万

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月22日电---中国大型券商--申银万国证券周二发布报告称,预计明年中国股市沪综指.SSEC的核心波动区间将在2,200-3,000点,对比当前A股11.4倍的估值水平,明年估值中枢有望上行至12倍.
在行业配置方面,申万建议,明年一季度,应关注景气仍能逆周期回升的行业,包括电力设备(尤其是输变电设备和核电)、医药、消费型投资设备.
而待政策出现较大松动後,应把握周期和成长共振的机会,届时建议配置房地产、重卡、工程机械、化工和与转型相关的成长股.
中国股市沪综指.SSEC周二早盘报2,392.67点,今年来已累计下跌14.8%,因国内政策持续收紧,且下半年欧债危机蔓延.
对于香港股市,申银万国预测,2012年末,恒生国企指数.HSCE的目标点位为13,140点,对应上涨空间为22%.长期可配置消费、医药、公共事业、能源和高端制造业.
"市场将在波动中上行,短期维持谨慎,中长期更乐观",报告称.
恒生国企指数.HSCE早盘报9,654.84点,今年累计下挫24%;恒生指数.HSI报18,130.31点,今年已下挫21%.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。