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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 11:38 BJT

〔券商观点〕明年中国股市沪综指核心波动区间料在2,200-3,000--申万

路透北京11月22日电---中国大型券商--申银万国证券周二发布报告称,预计明年中国股市沪综指.SSEC的核心波动区间将在2,200-3,000点,对比当前A股11.4倍的估值水平,明年估值中枢有望上行至12倍.

在行业配置方面,申万建议,明年一季度,应关注景气仍能逆周期回升的行业,包括电力设备(尤其是输变电设备和核电)、医药、消费型投资设备.

而待政策出现较大松动後,应把握周期和成长共振的机会,届时建议配置房地产、重卡、工程机械、化工和与转型相关的成长股.

中国股市沪综指.SSEC周二早盘报2,392.67点,今年来已累计下跌14.8%,因国内政策持续收紧,且下半年欧债危机蔓延.

对于香港股市,申银万国预测,2012年末,恒生国企指数.HSCE的目标点位为13,140点,对应上涨空间为22%.长期可配置消费、医药、公共事业、能源和高端制造业.

"市场将在波动中上行,短期维持谨慎,中长期更乐观",报告称.

恒生国企指数.HSCE早盘报9,654.84点,今年累计下挫24%;恒生指数.HSI报18,130.31点,今年已下挫21%.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 林高丽

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