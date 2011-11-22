〔中国货币市场〕短期流动性预期仍紧推回购利率续升,公开市场力度中性(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海11月22日电---中国银行间市场周二早盘回购利率延续涨势,七天期涨幅有所缩减但14天品种加速上行.如果没有利好因素出现,预计月底前市场流动性偏紧局面难有明显缓解.
另外,和上周同期相比,今日央行公开市场操作力度属中性,对资金面总体影响不大.
上海一银行交易员认为,"目前还看不到(资金面)会好,月底前应该一直会这样吧."
央行公开市场今日从市场共回收了300亿元人民币的流动性.其中150亿元一年期央票,收益率持平于3.4875%;同时央行还进行了150亿元正回购操作,期限28天.央行上周二发行了520亿元的一年期央票,当日未进行正回购操作.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.8475 3.6262 +22.13
七天CN7DRP=CFXS 4.4231 4.2217 +20.14
14天CN14DRP=CFXS 4.8292 4.2522 +57.70
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.8384 3.6088 +22.96
七天CHICNY7D=CFXS 4.4104 4.2092 +20.12
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.8800 3.6500 +23.00
七天CN7DRPFIX=CFXS 4.4000 4.2200 +18.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.8300 4.2900 +54.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.8342 3.6033 +23.09
七天SHICNYSWD= 4.4117 4.2092 +20.25
三个月SHICNY3MD= 5.6707 5.6650 +0.57
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--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。