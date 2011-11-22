版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 11:29 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚币跌落开盘位,数家亚洲央行进场干预

IFR悉尼11月22日电---美元兑日圆以外亚洲货币较开盘水准温和走低,央行干预行动似乎足以迫使少数炒家削减美元多头仓位.

韩国央行和新加坡金管局据称在开盘时进场干预,股市方面,一些炒家反映,韩国出现官方股票买盘,韩股综合股价指数从开跌1.2%,最新则转为上涨0.5%.

日圆以外亚币走势扶助多数风险交易,其中澳元/美元较低点涨50个点,欧元/美元则重新站上1.3500.

美国标普500股指期货亦涨0.5%.

美元/日圆以外亚币仍持于高位,印尼央行似乎干预不力,未能抑制美元/印尼卢比上涨(最新报9,100).台湾央行在继续阻升美元/台币,最新报30.30.(完)

--编译 白云;审校 张荻

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐