〔中美贸易〕中企要求申请对美多晶硅双反调查,但尚无时间表--行业联盟

路透北京11月22日电---中国光伏产业联盟秘书处称,国内多晶硅企业要求行业组织向中国政府有关部门提出对美国出口到中国的多晶硅产品发起"反倾销、反补贴"调查申请,不过该联盟秘书长亦对路透表示,目前尚未形成时间表.

这亦是针对美国此前对中国输美太阳能电池(板)发起双反调查的反应.该联盟在网站上刊登答记者问文章并称,国内产业界正在做进一步调查工作,并考虑是否对美国出口到中国的与光伏产业相关的设备、配套部件及原辅材等产品提出反倾销、反补贴调查申请.

"现在成员单位都是强烈要求去提出(双反调查)申请...(时间表)现在还没有."该联盟秘书长王勃华在接受路透电话查询时称.

多晶硅是生产光伏电池的原料.前述文章指出,美国多晶硅企业利用美国政府的补贴,在过去几年中向中国大量出口低价的多晶硅产品,严重损害了中国多晶硅产业的发展,致使多数多晶硅企业在2011年相继减产或停产,有的甚至倒闭破产.

中国自美国等多晶硅进口量从2009年的2万吨增加到2010年的4.75万吨,预计2011年将达到6万吨,在今年三季度光伏市场并无好转情况下,8、9月份多晶硅进口量分别达到6,473吨和6,489吨,达到近几年月度最高水平.

而据联盟秘书处一位工作人员向路透解释称,该协会目前仅是对成员企业诉求进行转述,做不做也不是联盟秘书处能定得了的,是否向商务部提出调查申请还需要经过成员企业进行讨论.国内企业同时也通过很多行业协会表达了类似诉求.

该联盟是由保利协鑫(3800.HK)、天合光能(TSL.N)、尚德电力STP.N、英利(YGE.N)等十几家光伏企业以及研究机构组建,成员覆盖全国多晶硅年总产量的70%以上,太阳能电池总产量占全国年总产量的50%以上.

本月初,美国商务部正式对中国输美太阳能电池(板)发起反倾销和反补贴调查,这是美方首次针对中国清洁能源产品发起"双反"调查.这将可能导致美国对进口自中国的太阳能电池板施加高税,以帮助困境中的美国生产商.(完)

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