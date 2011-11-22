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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 11:46 BJT

〔中国新债〕凤凰出版传媒集团下周二将发行10亿元中期票据,期限三年

路透北京11月22日电---中国江苏凤凰出版传媒集团有限公司周二公告称,将于下周二(29日)

在银行间债市簿记建档发行10亿元人民币中期票据,期限三年.

该集团旗下凤凰传媒(601928.SS)首次公开发行(IPO)今日正进行网上申购.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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凤凰出版传媒 10 10 3 11/29簿记建档 北京银行 AA+ 12/1 12/2

集团

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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