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市场报道 | 2011年 11月 22日 星期二 11:57 BJT

〔新兴汇市〕印度卢比/美元跌破52.20卢比至纪录低点

路透孟买11月22日电---印度卢比/美元INR=D2周二开盘跌破52.20卢比至纪录低点,因海外美元全面走升,且国内石油炼厂的美元需求不断.

0340GMT,卢比/美元报52.48/50,此前触及历史低点52.50,较上日收盘价52.1550/1650下跌0.6%.

卢比的最低水准较7月底触及的2011年高位挫跌16.5%.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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