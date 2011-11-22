〔新兴汇市〕印度卢比/美元跌破52.20卢比至纪录低点

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透孟买11月22日电---印度卢比/美元INR=D2周二开盘跌破52.20卢比至纪录低点,因海外美元全面走升,且国内石油炼厂的美元需求不断.
0340GMT,卢比/美元报52.48/50,此前触及历史低点52.50,较上日收盘价52.1550/1650下跌0.6%.
卢比的最低水准较7月底触及的2011年高位挫跌16.5%.(完)
--编译 戴素萍;审校 张荻
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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