修正:〔美国金融〕AIG前任CEO控告美政府接管AIG的做法违宪,索赔250亿美元

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(更正:标题及正文中的"起诉"一词改为"控告")
路透11月21日电---由美国国际集团(AIG)(AIG.N)前任执行长格林伯格(Maurice "Hank" Greenberg)经营的一家公司控告美国政府,索赔250亿美元,指其2008年接管AIG是违反宪法的.
这宗诉讼是鲜见的迫使美国政府向公司股东赔付的做法.自2007年中期以来,AIG股价重挫98%,当时AIG通过信贷违约互换(CDS)对抵押贷款支持债券的押注开始出现问题.
格林伯格所在的这家名为Starr International Co的公司还控告美国纽约联邦储备银行,接管当时担任纽约联储总裁的正是现任财长盖特纳.
曾为AIG最大股东的Starr International Co称,美国政府接管了约80%的AIG股权,却在没有通过股东投票表决的情况下,对联邦贷款徵收了14.5%的"惩罚性"费用,以此向高盛(GS.N)等AIG的交易夥伴提供"秘密援助".
美国财政部表示,正在研究相关事宜,预计将为自己做出积极辩护.
财政部负责金融稳定事务的助理部长Tim Massad表示,美国政府向AIG提供帮助,是为了防止整个全球金融体系崩溃."我们的行动是必要的、合法的、合乎宪法的."
纽约联储发言人则称,相关指控没有依据.AIG发言人Mark Herr拒绝对此置评.(完)
--编译 白云;审校 张涛
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