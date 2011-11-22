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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 11:56 BJT

〔东京汇市〕美元逼近六周高位,因主权债务危机令风险偏好下降

* 美元逼近六周高位,因债务危机令投资者规避风险

* 欧元暂时受助于公司资金回流和空头回补

* 一些人期望欧元区共同债券取得更多进展

* 美元/日圆跳升,此前财务大臣安住淳的讲话被误读

路透东京11月22日电---美元兑一篮子货币周二守在六周高位附近,此前欧洲和美国的主权债务风暴升级,引发全球风险胃纳急剧回落.

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