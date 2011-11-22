〔东京汇市〕美元逼近六周高位,因主权债务危机令风险偏好下降

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 美元逼近六周高位,因债务危机令投资者规避风险
* 欧元暂时受助于公司资金回流和空头回补
* 一些人期望欧元区共同债券取得更多进展
* 美元/日圆跳升,此前财务大臣安住淳的讲话被误读
路透东京11月22日电---美元兑一篮子货币周二守在六周高位附近,此前欧洲和美国的主权债务风暴升级,引发全球风险胃纳急剧回落.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。