〔中国债市动态〕短券收益率续涨中长券持稳,流动性仍为制约因素

路透上海11月22日电---中国银行间债市周二早盘短期券收益率续涨,资金面紧张令抛券套现意愿仍浓,中长债买卖盘则相对平衡.业内人士表示,市场对未来政策面的预期基本向好,短线制约债市的将主要是流动性.

交易员并表示,早盘短券供过于求,利率上升明显,其中一年期国债上涨约5个基点(bp).市场基本对明年预期向好,年末本应是配置债券的最佳时期,但目前受制于资金的紧张,配置买盘多集中在中长债.

"早上就忙着借钱和出券了,"北京一银行交易员称.

他并指出,目前为筹措资金,机构以拆借为主,抛券为辅.如果流动性进一步紧张,不排除机构被迫抛出大量卖盘."但收益率走的太高,卖盘也未必愿意卖,如果有钱它还是愿意拿着券的,就看(现金流)能不能撑得住了,"他称.

中国银行间市场周二早盘回购利率延续涨势,七天期涨幅有所缩减但14天品种加速上行.如果没有利好因素出现,预计月底前市场流动性偏紧局面难有明显缓解. [ID:nCN1234666]

剩馀期限约1年的国债110020早盘最新双边报价tCN110020=CFXM为2.60%/2.57%,前一交易日尾盘报2.5701%/2.5600%.(完)