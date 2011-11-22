〔中国债市动态〕短券收益率续涨中长券持稳,流动性仍为制约因素

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月22日电---中国银行间债市周二早盘短期券收益率续涨,资金面紧张令抛券套现意愿仍浓,中长债买卖盘则相对平衡.业内人士表示,市场对未来政策面的预期基本向好,短线制约债市的将主要是流动性.
交易员并表示,早盘短券供过于求,利率上升明显,其中一年期国债上涨约5个基点(bp).市场基本对明年预期向好,年末本应是配置债券的最佳时期,但目前受制于资金的紧张,配置买盘多集中在中长债.
"早上就忙着借钱和出券了,"北京一银行交易员称.
他并指出,目前为筹措资金,机构以拆借为主,抛券为辅.如果流动性进一步紧张,不排除机构被迫抛出大量卖盘."但收益率走的太高,卖盘也未必愿意卖,如果有钱它还是愿意拿着券的,就看(现金流)能不能撑得住了,"他称.
中国银行间市场周二早盘回购利率延续涨势,七天期涨幅有所缩减但14天品种加速上行.如果没有利好因素出现,预计月底前市场流动性偏紧局面难有明显缓解. [ID:nCN1234666]
剩馀期限约1年的国债110020早盘最新双边报价tCN110020=CFXM为2.60%/2.57%,前一交易日尾盘报2.5701%/2.5600%.(完)
--发稿 刘昕; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。