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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 12:28 BJT

〔中国新债〕辽通化工周五将发行10亿元短期融资券,期限一年

路透北京11月22日电---中国辽宁华锦通达化工股份有限公司(000059.SZ)周二公告称,将于

周五(25日)在银行间债市簿记建档发行10亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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辽通化工 20 10 12 11/25簿记建档 中国银行 AA+ 11/28 11/29

(000059.SZ)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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