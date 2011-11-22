〔新债招标〕铁道债认购热情降温,因资金趋紧且政策利好预期仍未兑现(更新版)

(新增市场评论和背景)

* 七年期铁道债追捧热度降温,中标利率4.70%

* 中标利率较上次走升7个bp,投标倍数亦明显下滑

* 10年品种表现中规中矩,中标利率4.99%

* 主因资金面转趋紧张,且利好预期未及时兑现

路透上海11月22日电---近期备受热捧的中国铁道债周二明显降温.当日招标的七年期品种中标利率较上次走升7个基点(bp),而今年首次招标的10年品种表现则中规中矩.有关铁道债风险权重将被调降的政策性利好预期迟迟未兑现,以及近日资金面转趋紧张,均令机构投标热情有所收敛.

分析人士并指出,目前市场对于铁道债如何估值还没有形成共识,主要因为政策面的不确定性所致.如果随後有包括银监会下调其风险权重等利好兑现,那麽铁道债收益率还将有较大的下降空间,相反则会有所修正.

"之前为什麽发的这麽好,很多人就是为了搏政策.传言说银监会把铁道债的风险权重调到0,但我个人觉得不大可能,"北京一位券商交易员称.

她指出,七年期品种中标利率比上次高主是与市场大环境有关,资金面趋紧加重了现券市场获利盘的抛压,一级市场新债发行也必然受到牵连;另外,利好预期没有及时兑现,也是该债认购热情下滑的一个重要原因.

业内人士稍早透露,铁道部招标发行的七年期固息企业债,中标利率4.70%,较上次的4.63%明显走升,投标倍数约2.23倍,上次则为13.7倍;同时招标的10年期品种,中标利率则为4.99%,投标倍数约1.86倍.

中国银行间市场周二早盘回购利率延续涨势,七天期涨幅有所缩减但14天品种加速上行.如果没有利好因素出现,预计月底前市场流动性偏紧局面难有明显缓解.[CN/CN]

该期债为铁道部今年第四期铁路建设债券,总额300亿元,其中七年期计划发行规模100亿元,10年期200亿元.由铁路建设基金提供不可撤销连带责任保证担保.采用固定利率方式,按年计息.七年期招标利率区间为4.43%-5.43%,10年期为4.63%-5.63%.

7月下旬发生的甬温线动车追尾特大事故,以及债市资金紧张导致的收益率上行,曾一度令发行无忧的铁道债承压.之後为支持铁道债发行,财政部宣布对铁道债利息收入减半徵收企业所得税,而发改委亦发函明确铁路建设债券为政府支持债券.[ID:nCN1154558]

铁道部今年计划发行总额不超过1,000亿元的企业债,之前三期已共发行了700亿元.此前一次(11月8日)在银行间债市招标发行的300亿元固息企业债,七年和20年期品种各半,中标利率分别为4.63%和5.22%,投标倍数分别达到13.7倍和2.04倍.[ID:nCN1203132]

二级市场上,剩馀期限近七年的铁道债1180147券最新成交CN1180147=CFXS报101.5元,对应收益率4.67%.

今日招标的该期铁道债主承销商为国泰君安证券、申银万国证券、中信证券(600030.SS)(6030.HK)、华泰联合证券、招商证券(600999.SS)和国开证券.11月23日开始分销,当日上午12:00截止缴款.(完)