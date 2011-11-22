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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 12:48 BJT

〔中国新债〕常州市中小企业下周二将发2.9亿元集合票据,期限三年

路透北京11月22日电---中国常州外事旅游汽车集团有限公司等六家企业周二联合公告称,

将于下周二(29日)簿记建档发行共计2.9亿元人民币常州市中小企业集合票据,期限三年.

联合发行人包括,常州外事旅游汽车集团有限公司、常州市中油华东石油有限责任公司、

常州市化工轻工材料总公司、江苏广亚建设集团有限公司、常州强声纺织有限公司和常州

糖烟酒股份有限公司.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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常州市 2.9 2.9 3 11/29簿记建档 中信银行 AAA 11/30 12/1

中小企业

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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