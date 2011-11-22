〔澳洲金融〕澳洲联邦银行和澳洲国民银行均推迟发行担保债券--消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼11月22日电---五位银行业消息人士表示,澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)和澳洲国民银行(NAB.AX)均已推迟在国际市场发行高达15亿澳元担保债券的计划,因受欧洲债务危机影响.
一位熟悉情况的银行家表示,澳洲最大的抵押贷款商--澳洲联邦银行原本准备在上周发行欧元计价的五年期债券,但欧洲借款成本高涨迫使其推迟发行.
根据汤森路透IFR,澳洲国民银行则准备发行美元计价债券,但因文件问题而推迟.
澳洲联邦银行发言人没有立即发表评论,而澳洲国民银行发言人拒绝置评.
担保债券由一系列资产提供担保,有代表性的是仍在银行资产负债表内的住宅抵押贷款,这应能帮助降低银行的融资成本.
但近期债券市场剧烈恶化,利率飙升至纪录高位,即便是担保债券等最安全的证券资产.(完)
--编译 杜明霞;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。