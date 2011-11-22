〔澳洲金融〕澳洲联邦银行和澳洲国民银行均推迟发行担保债券--消息

路透悉尼11月22日电---五位银行业消息人士表示,澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)和澳洲国民银行(NAB.AX)均已推迟在国际市场发行高达15亿澳元担保债券的计划,因受欧洲债务危机影响.

一位熟悉情况的银行家表示,澳洲最大的抵押贷款商--澳洲联邦银行原本准备在上周发行欧元计价的五年期债券,但欧洲借款成本高涨迫使其推迟发行.

根据汤森路透IFR,澳洲国民银行则准备发行美元计价债券,但因文件问题而推迟.

澳洲联邦银行发言人没有立即发表评论,而澳洲国民银行发言人拒绝置评.

担保债券由一系列资产提供担保,有代表性的是仍在银行资产负债表内的住宅抵押贷款,这应能帮助降低银行的融资成本.

但近期债券市场剧烈恶化,利率飙升至纪录高位,即便是担保债券等最安全的证券资产.(完)