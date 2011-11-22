〔全球气候〕中国称南非德班气候会议应明确发达国家减排安排

路透北京11月22日电---中国国家发展和改革委员会副主任解振华周二表示,即将举行的南非德班气候会议应明确发达国家在京都议定书第二承诺期,进行大幅度绝对量化的减排安排.

他在国新办发布会上并称,对于没有参加议定书的发达国家,应在公约下做出与其他发达国家有可比性的减排承诺;发展中国家也应在得到资金技术的前提下做出自主减排的承诺.

"我们坚持发展中国家的立场,议定书的第二承诺期问题是应对气候变化和国际多边机制非常关键、焦点的问题,必须要坚持,"解振华表示,他同时将担任此次德班会议中国代表团团长.

联合国气候变化会议将于11月底至12月初在南非德班召开.1997年制定的京都议定书对除美国外的工业国家在2012年前温室气体排放量提出了要求,该议定书第一承诺期将于2012年底结束.

目前各国对于是否延续第二承诺期意见各有不同.发展中国家和发达国家在减排任务如何分配问题上争执不下.

解振华表示,全球金融危机所产生的经济困难是暂时的,而应对气候变化的任务和问题是长期,中国政府会始终坚持既定方针.

他并指出,中国现在正处于工业化和城市化发展的阶段,随着经济增长,温室气体的排放正处在上升阶段.今年前三季度单位国内生产总值(GDP)能耗同比下降了1.6%,距离完成今年3%-3.5%的任务还有相当大的差距.

此外,对于核电的发展计划,解振华表示,中国将在确保安全的条件下继续发展核电.(完)