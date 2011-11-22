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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 13:42 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元低位徘徊,公债飙升至三年高点

路透惠灵顿/悉尼11月22日电---澳元及新西兰元兑美元与兑日圆周二重挫,公债则因欧元区危机蔓延担忧加剧而大涨.

避险买盘推高澳洲公债,三年和10年期公债期货YTTc1YTCc1跃升至三年新高.三年期公债期货合约最新涨0.08点至96.880,一度高见96.930.10年期公债期货合约升0.06点至96.020,略脱离96.055点的高位.

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