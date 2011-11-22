〔澳新汇市〕澳元及新西兰元低位徘徊,公债飙升至三年高点

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼11月22日电---澳元及新西兰元兑美元与兑日圆周二重挫,公债则因欧元区危机蔓延担忧加剧而大涨.
避险买盘推高澳洲公债,三年和10年期公债期货YTTc1YTCc1跃升至三年新高.三年期公债期货合约最新涨0.08点至96.880,一度高见96.930.10年期公债期货合约升0.06点至96.020,略脱离96.055点的高位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。