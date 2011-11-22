〔澳洲股市〕脱离日低收跌0.7%,受欧美债务问题担忧打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼11月22日电---澳洲股市周二收低0.7%,但收盘远离日内低点,对欧美决策者解决债务问题能力的质疑,继续压抑投资者的信心.
工业板块周二受创最重,Toll holdings TOL.AX挫跌3.3%.
澳洲航空(Qantas)(QAN.AX)大跌4.3%至1.64澳元,此前澳洲国际飞行员协会与澳航间的谈判破局,双方须接受业界强制仲裁.
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX200指数收低30点,报4,133.0点.(完)
--编译 隋芬;审校 侯向明
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。