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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 13:45 BJT

〔澳洲股市〕脱离日低收跌0.7%,受欧美债务问题担忧打压

路透悉尼11月22日电---澳洲股市周二收低0.7%,但收盘远离日内低点,对欧美决策者解决债务问题能力的质疑,继续压抑投资者的信心.

工业板块周二受创最重,Toll holdings TOL.AX挫跌3.3%.

澳洲航空(Qantas)(QAN.AX)大跌4.3%至1.64澳元,此前澳洲国际飞行员协会与澳航间的谈判破局,双方须接受业界强制仲裁.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX200指数收低30点,报4,133.0点.(完)

--编译 隋芬;审校 侯向明

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