〔中国新债〕浙商银行拟周五簿记建档发行32.5亿元次级债,含10年和15年

路透北京11月22日电---中国浙商银行股份有限公司周二公告称,计划于周五(11月25日)在银行间债市簿记建档发行不超过32.5亿元人民币固息次级债,含15亿元10年期品种(第五年末附发行人赎回权),以及17.5亿元15年期品种(第10年末附发行人赎回权)

公告称,发行人有权在该期债券两个品种计划发行规模之间做适当回拨.该两期债均按年付息,主承销商为中金公司.根据中诚信国际信用评级有限公司的评级结果,发行人的主体信用级别为AA+级,本期债券的信用级别为AA级.

该期债券募集资金将用于充实发行人附属资本,提高资本充足率,改善资本结构,以增强发行人的运营实力,提高抗风险能力,促进业务持续稳健发展.

该期债缴款日和起息日为11月28日,发行期为11月25日-11月28日.(完)

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