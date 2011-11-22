〔中国新债〕浙商银行拟周五簿记建档发行32.5亿元次级债,含10年和15年

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月22日电---中国浙商银行股份有限公司周二公告称,计划于周五(11月25日)在银行间债市簿记建档发行不超过32.5亿元人民币固息次级债,含15亿元10年期品种(第五年末附发行人赎回权),以及17.5亿元15年期品种(第10年末附发行人赎回权)
公告称,发行人有权在该期债券两个品种计划发行规模之间做适当回拨.该两期债均按年付息,主承销商为中金公司.根据中诚信国际信用评级有限公司的评级结果,发行人的主体信用级别为AA+级,本期债券的信用级别为AA级.
该期债券募集资金将用于充实发行人附属资本,提高资本充足率,改善资本结构,以增强发行人的运营实力,提高抗风险能力,促进业务持续稳健发展.
该期债缴款日和起息日为11月28日,发行期为11月25日-11月28日.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。