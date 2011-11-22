〔台湾股市〕收低42.6点,受宏达电大跌拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月22日电---台湾股市周二收低0.61%,受智能手机制造商宏达电(HTC)(2498.TW)大跌5.81%拖累,因之前美国国际贸易委员会(ITC)改判苹果并未侵犯宏达电子公司S3 Graphics专利权.[ID:nCT0422882]
在总统选举之前,当局收紧对卖空的控制,以支撑股市.但部分基金经理周二表示,该举措料收效甚微,因外资仍然偏空.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。