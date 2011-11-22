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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 13:55 BJT

〔台湾股市〕收低42.6点,受宏达电大跌拖累

路透台北11月22日电---台湾股市周二收低0.61%,受智能手机制造商宏达电(HTC)(2498.TW)大跌5.81%拖累,因之前美国国际贸易委员会(ITC)改判苹果并未侵犯宏达电子公司S3 Graphics专利权.[ID:nCT0422882]

在总统选举之前,当局收紧对卖空的控制,以支撑股市.但部分基金经理周二表示,该举措料收效甚微,因外资仍然偏空.

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