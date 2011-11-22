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市场报道 | 2011年 11月 22日 星期二 15:12 BJT

〔表格〕瑞士10月贸易收支为顺差21.5亿瑞郎,9月修正後为顺差19.11亿

路透苏黎世11月22日电---瑞士联邦海关办公室周二公布,瑞士10月贸易收支为顺差21.5亿瑞郎,9月修正後为顺差19.11亿瑞郎.

具体数据如下(单位以百万瑞郎计):

2011年10月 2011年9月 2010年10月

进口 14,854 14,792 14,591

出口 17,004 16,703 16,693

顺差 2,150 1,911 2,102

注:上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董.(完)

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--编译 田建华;审校 白云

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