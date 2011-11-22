〔表格〕瑞士10月贸易收支为顺差21.5亿瑞郎,9月修正後为顺差19.11亿

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透苏黎世11月22日电---瑞士联邦海关办公室周二公布,瑞士10月贸易收支为顺差21.5亿瑞郎,9月修正後为顺差19.11亿瑞郎.
具体数据如下(单位以百万瑞郎计):
2011年10月 2011年9月 2010年10月
进口 14,854 14,792 14,591
出口 17,004 16,703 16,693
顺差 2,150 1,911 2,102
注:上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董.(完)
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--编译 田建华;审校 白云
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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