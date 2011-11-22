〔英国经济〕需实施10年撙节措施才能解决经济问题--智库

路透伦敦11月22日电---英国每日电讯报周二引述独立智库Reform称,英国需要实施10年的撙节措施才能解决其经济问题.

报导称,英国保守党领导的联合政府通过创造建筑业繁荣来恢复经济增长的计划,智库Reform对此抱持质疑态度,并敦促英国财政大臣奥斯本(George Osborne)坚持削减开支措施.

"鉴于英国债务水平高企,经济增长缓慢是不可避免的,"报导引述Reform称.

"即使在最好的经济情境下,撙节方案应该至少实施10年,第一个五年国会任期实现削减赤字,第二期巩固其成果,"Reform认为.

Reform提到,撙节措施是"新的常态,"并称英国政府需要避免采取应急措施和政策不连贯,以便能够吸引企业投资来振兴英国经济.

该智库指出,奥斯本在刺激经济复苏方面能作的不多,只能严格实施财政纪律,简化赋税和法规,维护政策连贯性.(完)