版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 14:16 BJT

〔日本股市〕日经指数扳回跌幅小幅收低,盘中触及八个月低位

路透东京11月22日电---日本股市日经指数.N225周二扳回盘中跌幅,终场小幅收低,此前挫至八个月低位,因美国和欧洲债务问题缺乏进展,促使投资者抛售风险资产.

日经指数.N225收跌0.4%,报8,314.74点,东证股价指数.TOPX上涨0.1%,报717.79点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 蔡美珍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐