〔印度汇率〕卢比贬值反映全球市场不确定性--财长

路透孟买11月22日电---印度财政部长慕克吉表示,卢比汇率波动反映的是国际市场的不确定性.卢比周二跌至纪录低点.

慕克吉表示,如果卢比是因为国内因素而贬值,那麽央行干预才会有帮助.

"我们预期市场会出现修正,"他对记者表示,但并未多做说明.

卢比兑美元跌至INR=D252.73卢比的纪录低点,因为炼油商和其他企业抢进美元,致使卢比较7月底创下的2001年以来高位已下滑16.8%.(完)