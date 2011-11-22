〔印度汇率〕卢比贬值反映全球市场不确定性--财长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透孟买11月22日电---印度财政部长慕克吉表示,卢比汇率波动反映的是国际市场的不确定性.卢比周二跌至纪录低点.
慕克吉表示,如果卢比是因为国内因素而贬值,那麽央行干预才会有帮助.
"我们预期市场会出现修正,"他对记者表示,但并未多做说明.
卢比兑美元跌至INR=D252.73卢比的纪录低点,因为炼油商和其他企业抢进美元,致使卢比较7月底创下的2001年以来高位已下滑16.8%.(完)
--编译 沈以文;审校 白云
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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