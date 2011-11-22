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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 14:21 BJT

〔韩国股市〕收盘上涨,核能相关类股大涨提振大盘

路透首尔11月22日电---韩国股市周二逆转稍早跌势,小幅收涨,此前连续两个交易日下跌.不过股市涨幅有限,因美国和欧洲债务问题缺乏进展,削弱投资者信心.

核能相关类股大涨提振大盘,KEPCO Engineering & Construction(052690.KS)大涨5.3%,KEPCO Plant Service & Engineering (051600.KS)跃升6.6%.

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11收涨0.34%,或6.25点,报1,826.28点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 蔡美珍

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