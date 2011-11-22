〔韩国股市〕收盘上涨,核能相关类股大涨提振大盘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月22日电---韩国股市周二逆转稍早跌势,小幅收涨,此前连续两个交易日下跌.不过股市涨幅有限,因美国和欧洲债务问题缺乏进展,削弱投资者信心.
核能相关类股大涨提振大盘,KEPCO Engineering & Construction(052690.KS)大涨5.3%,KEPCO Plant Service & Engineering (051600.KS)跃升6.6%.
韩国综合股价指数(KOSPI).KS11收涨0.34%,或6.25点,报1,826.28点.(完)
--编译 王丽鑫;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。