〔中国股市〕沪综指小幅收跌,金融板块企稳助大盘跌幅收窄

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京11月22日电---中国股市沪综指周二小幅收跌,刷新近一个月新低,早盘更一度跌至2,400点下方,之後随金融板块企稳跌幅收窄.分析人士认为,今日金融板块企稳对市场支撑作用较大,短线连续跌势或将近尾声.
沪综指.SSEC收报2,412.625点,跌2.505点,或0.1%,为连续第五日下跌,日低为2,387.826;上一收盘低位为10月25日的2,409.672点.上证180金融指数.SSE180FI则收涨0.2%.
今日A股成交额为505亿元,较昨日的493亿稍有扩大.
受债务危机影响,欧美股市隔夜全线暴跌;新华保险今日发布招股书,亦给大盘带来压力.
湘财证券分析师徐广福表示,金融板块走强对股市企稳有重要作用,短线跌势将尽,"2,390点附近存在一定支撑,整体讲反弹没有结束,市场未来可能将再回到2,500点附近."
申银万国证券稍早发布报告称,预计明年沪综指的核心波动区间将在2,200-3,000点,对比当前A股11.4倍的估值水平,明年估值中枢有望上行至12倍.[ID:nCN1234800]
中国人寿(601628.SS)今日收升1.91%,报17.61元.
沪深300指数12月合约CIFZ1尾盘报2,613.0点,涨0.18%,成交量为221,129手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
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路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。