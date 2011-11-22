〔中国股市〕沪综指小幅收跌,金融板块企稳助大盘跌幅收窄

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”

路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。