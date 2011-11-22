〔中国经济〕今年CPI涨幅料达5.5%,明年有望回落至约4%--国家信息中心

路透北京11月22日电---中国国家信息中心首席经济师范剑平周二称,预计今年後两个月居民消费价格指数(CPI)或低于5%,全年增幅在5.5%;明年该指数增速或达4%上下;中国经济不会出现"硬着陆".

兼任国家信息中心经济预测部主任的范剑平称,"明年的物价上半年可能高于4%,下半年低于4%,但是全年累计水平还是在4%,或者在3.7%、3.8%这样的水平."

10月中国CPI自高位逐步回落,同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小,7月CPI涨幅曾创下37个月峰值的6.5%.中国大型券商--申银万国证券周二发布报告预计,到明年4月份前後CPI可能回到4%,2012年全年涨幅3.2%,呈现前高後低格局.

范剑平是在一券商策略年会上做上述表示的.对于明年的货币政策走向,他指出,稳健这个主基调将会始终贯穿,"所谓的预调、微调,只能在微调的范围内,不会变成大调."

国务院总理温家宝10月底释放信号,承诺进行政策微调以支持经济增长.到目前为止,政府已经出台减免税费等举措以支持小微企业发展.中国央行此前表示,物价调控不能松懈,因此未来要把握好政策的力度与节奏,适时适度进行预调微调.

分析师普遍认为央行年内不会减息,但在是否调整存准问题上看法分歧.目前市场拭目以待将于12月初召开的中央经济工作会议,为2012年的政策走向定调.

范剑平周二并指出,明年债券市场可能是融资规模最吸引人的一个市场.不论是企业债、地方债、还是短融等,明年上半年将呈现一个比较明显的市场需求.(完)