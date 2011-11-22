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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 15:27 BJT

〔路透基点〕太宇股份筹办4,000万美元的首次贷款案--RLPC

路透香港11月22日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导,太宇股份有限公司正在市场上筹办4,000万美元的首笔融资案.

受托主办行与额度分配行是台湾第一商业银行.

贷款分为两部分,A部分是3,200万美元的七年期定期贷款,B部分是1,000万美元的五年期循环贷款.两部分总金额不能超过4,000万美元.

贷款以土地及一座泰国工厂提供抵押,在台湾上市的母公司聚亨企业(2022.TW)提供担保.

资金用作资本支出与营运资本.

答覆截止日期是12月9日.

借款人是一家线材盘元、退火钢丝与螺丝生产商.

今年2月,聚亨企业获得一笔6亿台币五年期贷款,利率为较初级商业票据利率加码125个基点.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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