〔路透基点〕太宇股份筹办4,000万美元的首次贷款案--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月22日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导,太宇股份有限公司正在市场上筹办4,000万美元的首笔融资案.
受托主办行与额度分配行是台湾第一商业银行.
贷款分为两部分,A部分是3,200万美元的七年期定期贷款,B部分是1,000万美元的五年期循环贷款.两部分总金额不能超过4,000万美元.
贷款以土地及一座泰国工厂提供抵押,在台湾上市的母公司聚亨企业(2022.TW)提供担保.
资金用作资本支出与营运资本.
答覆截止日期是12月9日.
借款人是一家线材盘元、退火钢丝与螺丝生产商.
今年2月,聚亨企业获得一笔6亿台币五年期贷款,利率为较初级商业票据利率加码125个基点.(完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。