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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 15:12 BJT

〔东京汇市〕美元逼近六周高位,主权债务危机主导市场

* 美元逼近六周高位,因债务危机令投资者规避风险

* 欧元暂时受助于公司汇回资金和空头回补

* 一些人期望欧元区共同债券取得更多进展

* 美元/日圆短暂弹升,此前日本财相讲话被误读

路透东京11月22日电---美元兑一篮子货币周二守在接近六周高位,欧洲和美国的主权债务风暴升级,引发全球风险胃纳急剧回落.

美元受到美元融资压力升高的支撑,因欧洲银行业苦于设法获得美元现金,美元货币市场紧缩,投资者担忧欧元区公债价格下跌将打击欧洲银行业.

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