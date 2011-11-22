(重发)〔中国债市〕人民币利率互换高位整理,资金面吃紧仍有续升可能

(重发以修饰标题)

路透上海11月22日电---中国人民币利率互换(IRS)曲线周二小幅上扬.流动性紧张使得IRS早盘一度涨势迅猛,但随後涌出的抛盘令到涨幅收敛,市场成交整体偏清淡.

交易员预计,IRS未来高位盘整的可能性较大,但若资金面持续吃紧,亦不排除继续大幅走高的可能.

"(未来还是)高位整理,如果资金面不缓解,有可能突破上扬,"上海一外资银行交易员称.

中国银行间市场周二回购利率延续涨势,七天期涨幅有所缩减但14天品种加速上行.如果没有利好因素出现,预计月底前市场流动性偏紧局面难有明显缓解.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

-----------------------------------------------------------------------------------

周二 3.4971/3.6271 3.1158/3.2017 3.0867/3.1717 3.1867/3.2750 3.1383/3.4283

周一 3.4700/3.5950 3.1279/3.2129 3.1229/3.2086 3.2371/3.3271 3.1683/3.4683

-----------------------------------------------------------------------------------

变动+0.0271/+0.0321 -0.0121/-0.0112 -0.0362/-0.0369 -0.0504/-0.0521 -0.0300/-0.0400

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)