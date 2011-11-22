(重发)〔中国债市〕人民币利率互换高位整理,资金面吃紧仍有续升可能

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(重发以修饰标题)
路透上海11月22日电---中国人民币利率互换(IRS)曲线周二小幅上扬.流动性紧张使得IRS早盘一度涨势迅猛,但随後涌出的抛盘令到涨幅收敛,市场成交整体偏清淡.
交易员预计,IRS未来高位盘整的可能性较大,但若资金面持续吃紧,亦不排除继续大幅走高的可能.
"(未来还是)高位整理,如果资金面不缓解,有可能突破上扬,"上海一外资银行交易员称.
中国银行间市场周二回购利率延续涨势,七天期涨幅有所缩减但14天品种加速上行.如果没有利好因素出现,预计月底前市场流动性偏紧局面难有明显缓解.[CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周二 3.4971/3.6271 3.1158/3.2017 3.0867/3.1717 3.1867/3.2750 3.1383/3.4283
周一 3.4700/3.5950 3.1279/3.2129 3.1229/3.2086 3.2371/3.3271 3.1683/3.4683
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变动+0.0271/+0.0321 -0.0121/-0.0112 -0.0362/-0.0369 -0.0504/-0.0521 -0.0300/-0.0400
注:以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 曾菱; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。