〔中国票据市场〕转贴利率稳中有升,供求关系逆转月末仍有上涨空间

路透上海11月22日电---中国票据市场转贴利率周二续涨,收票机构明显减少,市场呈现供过于求.为应对月末考核,银行已悄然开始调整信贷规模,料月底前转贴利率涨势有增无减.

东北一银行交易员表示,前期富馀的信贷额度基本消耗完毕,银行为调整信贷规模而抛售票据,造成市场供求逆转.

"它如果现在不抛,後面价格更高.另外现在还给自己留个缓冲馀地,今天抛不出去,还可以明天抛,(距离月底)还有时间."他称.

该交易员并认为,转贴利率上涨仅是个开始,随着月底临近,将涌出更多的卖盘,而转贴利率也将节节升高,"近来资金成本的攀升,也推动了(转贴)利率的上行,他们之间都是关联的,水涨船高."

中国银行间市场周二回购利率延续涨势,七天期涨幅有所缩减但14天品种加速上行.如果没有利好因素出现,预计月底前市场流动性偏紧局面难有明显缓解. [ID:nCN1234666]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.7965/8.2156 9.1334/8.6858 10.5400/9.8570

上日 8.8589/8.2600 9.2606/8.7391 10.6150/9.8570

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变动 -6.24/-4.44 -12.72/-5.33 -7.5/0

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价上涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.2843%,较上日6.2802%上涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1835/3.1190 3.2230/3.1610

上日 3.1565/3.0920 3.2190/3.1580

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)