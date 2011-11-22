〔中国票据市场〕转贴利率稳中有升,供求关系逆转月末仍有上涨空间

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月22日电---中国票据市场转贴利率周二续涨,收票机构明显减少,市场呈现供过于求.为应对月末考核,银行已悄然开始调整信贷规模,料月底前转贴利率涨势有增无减.
东北一银行交易员表示,前期富馀的信贷额度基本消耗完毕,银行为调整信贷规模而抛售票据,造成市场供求逆转.
"它如果现在不抛,後面价格更高.另外现在还给自己留个缓冲馀地,今天抛不出去,还可以明天抛,(距离月底)还有时间."他称.
该交易员并认为,转贴利率上涨仅是个开始,随着月底临近,将涌出更多的卖盘,而转贴利率也将节节升高,"近来资金成本的攀升,也推动了(转贴)利率的上行,他们之间都是关联的,水涨船高."
中国银行间市场周二回购利率延续涨势,七天期涨幅有所缩减但14天品种加速上行.如果没有利好因素出现,预计月底前市场流动性偏紧局面难有明显缓解. [ID:nCN1234666]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 8.7965/8.2156 9.1334/8.6858 10.5400/9.8570
上日 8.8589/8.2600 9.2606/8.7391 10.6150/9.8570
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变动 -6.24/-4.44 -12.72/-5.33 -7.5/0
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价上涨**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.2843%,较上日6.2802%上涨.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.1835/3.1190 3.2230/3.1610
上日 3.1565/3.0920 3.2190/3.1580
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。