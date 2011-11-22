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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 15:18 BJT

《外汇动态》美元指数接近六周峰值,忧虑情绪主导市场

0658GMT--美元指数.DXY持于六周高位附近,因欧债危机及华府未能出台举措削减赤字,打击风险意愿.美元货币市场的持续紧张亦支撑美元,美元/日圆与欧元/美元的基础互换利差进一步走阔.

另外,欧元受惠空头回补及资金回流.欧元兑美元EUR=持稳于1.3485.美元/日圆JPY=升0.2%,报77.07,但未能守在90日移动均线77.09之上.(完)

--编译 石冠兰; 审校 隋芬

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