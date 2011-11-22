《中国新债预测》七年续发国债利率预测均值3.55%,接近二级市场水平

* 招标品种: 财政部七年期固息国债,为今年第21期续发

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(23日)9:30-10:30

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 3.53%-3.60%

* 预测均值: 3.55%(按各家机构预测值平均)

路透上海11月22日电---中国财政部周三将招标发行2011年第21期七年期续发国债.路透调查显示,尽管近期资金面趋紧导致现券市场整体步入调整,但因为该期债期限较好,且在年内利率债供给已经不多的情况下,配置型需求料会相对稳定.本期债中标收益率料将接近二级市场水平,预测均值为3.55%.

"现券的调整对于投资户来说,影响不大,关键七年的这是年内最後一期了,需求应该还可以,收益率预计会比二级稍低一点,"北京一位银行交易员说.

国海证券报告指出,目前基本面利好债市的格局并未改变,近日债券收益率小幅反弹,主要是受资金面偏紧以及部分机构获利回吐之影响,但随着11月CPI回落至5%以内、经济放缓的进一步确认等利好因素推动,债券收益率仍有较大的下行空间.报告并称该期债配置价值较好.

中国银行间市场周二早盘回购利率延续涨势,七天期涨幅有所缩减但14天品种加速上行.如果没有利好因素出现,预计月底前市场流动性偏紧局面难有明显缓解.[ID:nCN1234822]

但也有交易员认为,配置需求在前一轮收益率快速下行的过程已经获得有效释放,对于该期债的认购热情并不见得会很高.

财政部于10月12日招标发行了今年第21期国债,期限七年,当期发行额为305.2亿元,票面利率3.65%.二级市场上,该券最新双边报价CN110021=CFXM显示为3.57%/3.545%,成交集中在3.55%左右.

续发国债将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.中标价格高于或等于全场加权平均中标价格的标位,按全场加权平均中标价格承销.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.

续发部分竞争性招标时间为11月23日上午9:30-10:30,11月24日开始续发行,11月28日续发行结束.续发行部分从11月30日起与原发行部分合并上市交易.续发行招投标当日,11附息国债21券CN110021=CFXS停止交易一天.(完)