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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 15:25 BJT

〔中国新债〕中石油集团周五将招标发行100亿元中期票据,期限三年

路透北京11月22日电---中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团公司周二公告

称,将于周五(25日)招标发行100亿元人民币中期票据,期限三年.

中石油集团旗下有上市公司中国石油(601857.SS)(0857.HK).

本期债为中石油集团今年第六期中票.此前其发行的五期中票合计500亿元,其中,三年期400

亿元,五年期100亿元.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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中石油集团 100 100 3 11/25招标 工商银行 AAA 11/28 11/29

交通银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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