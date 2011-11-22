〔中港个股〕兖州煤业今年海外煤炭产量将增至2,000万吨以上

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月22日电---中国主要煤炭生产商兖矿集团预计,今年旗下兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)位于澳大利亚的海外煤炭产量将增至2,000万吨以上.
兖矿集团副总张鸣林在周二的一次行业会议上并称,今年集团目标收入维持在800亿元人民币,比去年增三成.其中前三季度已实现559亿元.
"今年(集团)增长业务主要是海外这一块,当然,其他业务也在增长."他表示."在澳洲收购煤炭企业,改造後今年产量可达2,000万吨以上."
通过四起海外收购扩张,澳大利亚已经成为兖州煤业的主要能源基地之一.除之前入手的澳思达和菲利克斯之外,该公司今年还先後宣布了对新泰克和普力马煤矿的并购消息.
今年前三季度该公司生产原煤4,010万吨,同比增加405万吨.去年全年为4,940万吨.
而据元富证券之前报告预计,通过国内外收购煤矿的产能释放,兖州煤业在十二五(2011-2015)末15万吨产量目标完全可以达到,五年间的复合增长率将为25%.
兖州煤业是按市值计中国第二大煤炭生产商.第三季度净利按年跌70%,为10.96亿元人民币.[ID:nCH0083407]
--发稿 苏丹/徐婉; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。