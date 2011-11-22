〔中港个股〕兖州煤业今年海外煤炭产量将增至2,000万吨以上

路透北京11月22日电---中国主要煤炭生产商兖矿集团预计,今年旗下兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)位于澳大利亚的海外煤炭产量将增至2,000万吨以上.

兖矿集团副总张鸣林在周二的一次行业会议上并称,今年集团目标收入维持在800亿元人民币,比去年增三成.其中前三季度已实现559亿元.

"今年(集团)增长业务主要是海外这一块,当然,其他业务也在增长."他表示."在澳洲收购煤炭企业,改造後今年产量可达2,000万吨以上."

通过四起海外收购扩张,澳大利亚已经成为兖州煤业的主要能源基地之一.除之前入手的澳思达和菲利克斯之外,该公司今年还先後宣布了对新泰克和普力马煤矿的并购消息.

今年前三季度该公司生产原煤4,010万吨,同比增加405万吨.去年全年为4,940万吨.

而据元富证券之前报告预计,通过国内外收购煤矿的产能释放,兖州煤业在十二五(2011-2015)末15万吨产量目标完全可以达到,五年间的复合增长率将为25%.

兖州煤业是按市值计中国第二大煤炭生产商.第三季度净利按年跌70%,为10.96亿元人民币.[ID:nCH0083407]