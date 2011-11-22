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债券 | 2011年 11月 22日 星期二 15:44 BJT

〔欧元债市〕德债期货下跌,欧元区二线国家公债依然承压

路透伦敦11月22日电---德债期货周二下跌,上日大涨一个大点後暂缓涨势,不过欧元区二线国家公债依然承压,令德债期货跌幅受限.

市场将关注西班牙标售不超过30亿欧元的三个月和六个月期国库券,预计借款成本将飙升两个百分点左右,西班牙周日大选结果未能带来抚慰.

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