〔金属期市〕期铜连跌三日後反弹,市场寄望于中国强劲需求

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月22日电---伦敦期铜周二大涨1.5%,对最大消费国中国需求保持强劲的寄望,扶助铜价从前日所创一个月低点中反弹.
欧美仍在控制巨额债务的问题上挣扎,目前投资者将希望寄托在中国身上.中国消费全球约40%的铜,且从6月以来一直在增加铜进口.
0702GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨107美元,至每吨7,417美元,先前曾连跌三日,周一最低跌至7,252美元,为10月24日以来最低.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。