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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 15:41 BJT

〔金属期市〕期铜连跌三日後反弹,市场寄望于中国强劲需求

路透新加坡11月22日电---伦敦期铜周二大涨1.5%,对最大消费国中国需求保持强劲的寄望,扶助铜价从前日所创一个月低点中反弹.

欧美仍在控制巨额债务的问题上挣扎,目前投资者将希望寄托在中国身上.中国消费全球约40%的铜,且从6月以来一直在增加铜进口.

0702GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨107美元,至每吨7,417美元,先前曾连跌三日,周一最低跌至7,252美元,为10月24日以来最低.

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